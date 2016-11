Druckfrisch: Eure regionalen Motorradmagazine im Dezember

Der große Trubel um die Neuheiten aus Köln und Mailand ist endlich vorbei, doch die ersten Frühjahrsmessen werfen bereits ihre Schatten voraus. Ob Stuttgart, Friedrichshafen oder Leipzig, die Veranstalter fahren wieder schwere Geschütze auf, um das Publikum zu unterhalten und informieren. Wir sagen, was wo auf euch wartet.

Außerdem konnten wir bereits einige 2017er Modelle für euch ausprobieren. Beeindruckend, was der Cross-Plane-Vierzylinder aus der R1 in der Nackten MT-10 anrichtet – ein Naked Bike für böse Buben. Oder nicht? Ganz anders und eher geschmeidig statt polternd geht der Kandidat der Probefahrt zur Sache, denn die Kawasaki Z 1000 SX entpuppt sich nach der Frischzellenkur als noch angenehmerer Begleiter auf Kurz- und Langstrecken. Langstrecken sind auch die Domäne der Royal Enfield Himalayan, die wir neben der Triumph Bobber kurz vorstellen.

Wer Langstrecken lieber entspannt zurücklegt und im Winter in den Süden jettet, wird oft Probleme mit dem Reisegepäck haben. In der aktuellen MotorradSzene geben wir einen Marktüberblick über Trolleys, die auch Helm, Kombi & Co schlucken.

In den Regionalteilen dreht sich schon vieles um die ersten Frühlingsaktionen, doch auch im Winter, vor allem in der Vorweihnachtszeit, ist noch viel los in Deutschland. Viel los war in letzten 90 Jahren bei Ducati: In der Reihe „History“ geben wir einen Rückblick auf die bewegte Firmengeschichte.