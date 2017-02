Bauarbeiten in der Westfalenhalle: Wie komme ich zur Dortmunder Motorradmesse?

Wenn die Motorradfans vom 2. bis 5. März zur „Motorräder 2017“ pilgern, können sie sich auf ein neues Besucherzentrum mit einer modernen Eingangshalle am Messegelände freuen. Leider ist das Zentrum noch nicht fertig. Wegen der Bauarbeiten gibt es einige Umstellungen.

Besucher mit E-Tickets sollten den Eingang zur Halle drei benutzen. An Halle fünf entsteht zur B1 hin eine provisorische Eingangshalle, die wohl von den meisten Zweiradfans genutzt werden dürfte. Am Eingang West bleibt alles wie gewohnt. Messemitarbeiter und Beschilderungen sollen dafür sorgen, dass man die vorübergehend nötigen Eingangsbereiche gut findet. Wichtige Info: Am Samstag spielt der BVB im nebenan gelegenen Westfalenstadion, viel Verkehr ist vorprogrammiert.

Noch mehr zu sehen gibt es aber in den fünf Messehallen, wo 500 Aussteller ihre Produkte präsentieren. Alle wichtigen Zweiradhersteller sind vom 2. bis zum 5. März zum Saisonstart in Dortmund dabei. Einige Stände sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich größer geworden. Neben vielen Neuheiten, Bekleidung und Zubehör zeigt die Dortmunder Messe wieder ein vielseitiges Showprogramm. Im Freigelände wartet ein Biergarten und der spektakuläre „Globe of Speed“ auf die Zweiradfans. Rennsportfans sollten auf jeden Fall bei KTM vorbeischauen. Dort steht der MotoGP-Renner der Österreicher, die RC16.

Auch die NEWS wird mit einem Stand in Halle vier vor Ort sein. Wer mit dem Bike anreist, muss trotz der Baustelle nur wenige Meter mehr vom kostenlosen Motorradparkplatz bis zum Eingang der Halle fünf laufen. Der Vorverkauf der Karten läuft, für eine Tageskarte sind 15 Euro fällig, mit einem Online-Ticket kann man 1,20 Euro sparen. Infos unter www.zweiradmessen.de