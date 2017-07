Von der Pike auf gelernt: Azubis packen an.

Schon zum zweiten Mal durften Louis-Azubis bei einem Schrauber-Projekt Hand anlegen. Dieses Mal ging es einer Yamaha XV 125 ans Blech.

Sieben von insgesamt 170 Auszubildenden tauschten das rote Verkäuferhemd gegen einen Overall und den Filialtresen gegen die Hebebühne. Für Nina, Franzsica, Thilo, Michelle, Eve, Sakyim und Alexander stand Praxisunterricht in der Werkstatt auf dem Stundenplan, denn gut verkaufen kann nur, wer sich auch auskennt.

Bereits im letzten Jahr lernte eine Gruppe von Azubis beim Neuaufbau einer Yamaha XJ 650 direkt aus der Praxis. Für das neue Projekt fiel die Wahl auf eine Yamaha XV 125 als Basis, die seit vier Jahren stiefmütterlich in einer Ecke vor sich hingammelte. Die Nachwuchs-Schrauber konnten sich aus dem kompletten Teilesortiment bedienen, mussten aber dabei ihr Budget im Auge behalten. Mehr als 2016 Euro, von denen die ersten 400 für die Maschine draufgingen, waren nicht drin.

Werkstattleiter Martin Struckmann betreute das Projekt und unterstütze gelegentlich mit Tipps und Anleitung. Stück für Stück nahmen die Youngster den Kampf mit dem Gammel auf und reinigten Tank und Vergaser, entrosteten, schliffen und lackierten Metallteile neu. Mit frisch eingestellten Ventilen lief der Motor dann auch wieder rund.

Der langweilige Chopperlook konnte natürlich nicht bleiben. Die Höckersitzbank passte zum gewünschten Race-Style. Weil kein Zubehörlenker so recht passen wollte, drehten die Jungs und Mädels kurzerhand den Serienlenker und klappten ihn nach unten. Zusammen mit den nach hinten verlegten Fußrasten ergibt sich eine Vorderrad orientierte Sitzposition, die sich mehr nach Dragstrip als nach Omas Sofagarnitur anfühlt. Insgesamt fünf Tage dauerte die Verwandlung vom rostigen Biedermann zum rassigen Custombike. Das Video zum Umbau gibt’s auf der Homepage www.louis.de.

TS, Fotos: pt

