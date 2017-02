Weichmacher für harte Tage: Winterreifen Avon Trail Rider M+S

Saisonende? Gibt’s nicht in der motorrad.net-Redaktion. Und wenn es schneit, werden eben Winterreifen getestet.



Ducatis Scrambler hat sich im Schotter der Hochalpen bereits als verkappter Offroader präsentiert, jetzt muss unser Dauertester auch im Winter ran. Und das funktioniert verdammt gut, denn die Kombination aus niedriger Sitzposition, geringem Gewicht und breitem Lenker verhindert Kontrollverluste wirkungsvoll.

Seit knapp 1000 Kilometern rollt die Allwetter-Duc außerdem auf Avon Trail Rider M+S, einem waschechten Winterreifen. Weil es den Pneu für vorne nur in S-Ausführung gibt, bekamen wir den obligatorischen M+S-Aufkleber auf Anfrage mitgeliefert. Mit hinten 8,3 und vorne 6,1 Millimeter gibt’s reichlich Negativprofil, das Profilmuster erinnert eher an Reiseenduro-Gummis. Das Besondere ist die extrem kältetaugliche, butterweiche Silica-Mischung: Selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt grippt der Pneu hervorragend, auf trockenen Straßen ein Traum. Auch Regen macht dem Reifen wenig aus, erst bei Schnee muss er sich mit seinen großen Profilblöcken geschlagen geben. Ein sehr guter Reifen für einstellige Temperaturen, wir sind gespannt aufs Verschleißverhalten.

