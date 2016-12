Aufgestockt: Neuer Touratech-Bau

Von der Kellerwerkstatt zur Industriehalle: Die Erfolgsgeschichte von 26 Jahren Touratech liest sich wie die Story des Tellerwäschers, der zum Millionär wird. Ende Oktober feierten die Niedereschacher die Eröffnung des neuen Vertriebs- und Logistikzentrums. Rund ein Jahr hat es vom ersten Spatenstich gedauert, im Oktober feierte Touratech die Eröffnung des neues Vertriebs- und Logistikzentrum in Niedereschach. 200 geladene Gäste kamen zur offiziellen Einweihung in die Dauchinger Straße.

Eine Feuershow von Rainer Krippner, Shopleiter von Touratech-Kassel, heizte dem Publikum gleich zu Anfang ordentlich ein. Im 1000-Quadratmeter-Shop ging der offizielle Teil über die Bühne. „Inspiriert von Visionen, getragen von der Entschlossenheit des Vorstands und unterstützt vom Engagement tatkräftiger Mitarbeiter, ist dieser Neubau eine Manifestation von Mut und Fortschritt“, würdigte die Touratech-Aufsichtsratsvorsitzende Heike Bogdanski das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als zehn Millionen Euro.

In den letzten 26 Jahren musste Touratech aufgrund der steigenden Nachfrage die Produktionsstätten immer wieder vergrößern. Aus den ursprünglichen 30 Quadratmetern Kellerwerkstatt wurden so in einem Vierteljahrhundert drei Hallen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 8000 Quadratmetern.

„Es ist erstaunlich, was in 26 Jahren entstehen kann, wenn man Visionen hat und kreativ ist“, brachte Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, seine Hochachtung zum Ausdruck. „Besser kann man’s nicht machen.“ Infos unter www.touratech.de.

Bewertung auswählen Mangelhaft Ausreichend Befriedigend Gut Sehr gut Noch keine Bewertungen vorhanden