Erster Geburtstag: Fete im Auer Biker Village

Flankiert: Das Village nimmt beide Straßenseiten in Beschlag.Das Team von „Auer Biker Village“ in Stockach lädt zur Saisonstartmesse am ersten April-Wochenende ein.

Anlässe zum feiern gibt es reichlich, denn passend zum einjährigen Jubiläum des Neubaus nehmen die Stockacher zusätzlich zu BMW, Ducati, Honda, Indian, Victory und Norton auch noch die Marke KTM ins Sortiment auf.

Die Show-Trucks aus Mattighofen und Bologna, Taxifahrten im KTM X- Bow, die Burnout-Zone und Probefahrtmöglichkeiten versprechen reichlich Action. Schauschrauben, eine Trial-Show, eine Motorradweihe und der Jekill&Hyde-Euro-4-Soundcheck lassen ebenfalls auf ein spannendes Wochenende hoffen. Zu bestaunen gibt´s außerdem High-Performance-Bikes wie die Ducati 1299 Superleggera, die BMW HP4 Race, oder die Norton V4SS.

Am Samstag Abend um 19 Uhr spielt die Partyband „Edelrock“ auf. Tickets für die Show und Übernachtungen auf dem Zeltplatz kann man im Vorfeld reservieren. Park-and-Ride-Parkplätze mit Shuttle-Service stehen zur Verfügung.

Infos unter www.biker-village.de.

Text und Fotos: Birgit Dietrich