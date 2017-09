Mehr als Kurven: Tourenbuch Sauerland

Die Redakteure der MOTORRAD NEWS und MotorradSzene haben sich richtig ins Zeug gelegt, um den „Kompass Sauerland“ zu präsentieren. Ziel der Touren-Sonderausgabe der MOTORAD NEWS ist das Sauerland, aber das Magazin beschränkt sich nicht auf stumpfe Routentipps und Tourenempfehlungen. Auch abseits des Bikes gibt es Sehenswertes im Land der „Tausend Berge“.

Till schaute den Sauerländer Bierbrauern in die Kessel, Benedikt und Matthias krochen unter die Berge und untersuchten zahlreiche Höhlen und deren Besonderheiten. So entfalten Konzerte und andere Kulturevents unterirdisch ihren besonderen Reiz. Dass man Käse in die Stollen schiebt, um durch die Höhlenlagerung eine spezielle Note zu erzielen, war den beiden auch neu. Klar, dass Tipps zu Treffpunkten ebenso wenig fehlen dürfen wie Warnungen vor Blitzer-Hotspots und sonstigen Gefahrenstellen.

Wer gerne ungewöhnliche Speisen ausprobiert, dürfte bei Eriks Kulinarik-Tour auf seine Kosten kommen. Er guckte Sauerländer Köchen in die Töpfe und probierte so exotische Gerichte wie den Lattenberger Rinderpümmel oder Potthucke im Iserlohner Forst.

Noch befremdlicher liest sich Normens Fahrt. Der halbe Holländer folgte den Spuren seiner niederländischen Landsleute, die das Sauerland zu ihrem Lieblings-Hochgebirge erkoren haben. Kein Wunder, dass überall Schilder und Werbetafeln auf niederländisch Küche und sonstige Waren anpreisen.

Alles, was man im Land der Tausend Berge gesehen haben muss, findet ihr in dem Sammelsurium für Kurvenfreunde.

