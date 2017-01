Hut ab!: Arai Rebel Maxus

Fast schon Firmenfarbe: In Schwarz- Grün passt der Rebel Maxus natürlich besonders gut auf alle sortenreinen Kawasakis. Wir fuhren Größe M mit Pinlock-Visier. Bei der Aus­stattung lässt Arai nichts anbrennen, ob­wohl die Japaner ihn als Ein­stei­ger­helm führen.

Das Innenfutter ist sehr angenehm zu tra­gen, natürlich heraus­nehm- und waschbar. Das seitliche Gesichtsfeld wird nicht unangenehm eingeschränkt, auch als Brillenträger habe ich positive Erfahrungen gemacht. Bei Kälte ist der Rebel ein angenehmer Begleiter, denn Zugluft ist bei geschlossenen Belüftung so gut wie gar nicht wahr­zunehmen. Weil er so leise ist, kann ich mit ihm sogar auf Ohrstöpsel verzichten. Die ausgeklügelte Aerodynamik hat er bei Topspeed-Fahrten auch auf Power-Nakeds bewiesen. Der matte Lack erfordert nur sporadische Pflege – gut für Putzfaule.

Wer Glück hat, fin­det den Rebel Maxus derzeit für rund 400 Euro, die neue Design- Generation liegt je nach Dekor 100 bis 200 Euro höher. Ansonsten bleibt er für 2017 unver­ändert. Den Hut gibt es in XS bis XXL, verschiedene Innenpolster für Zwi­schengrößen sind verfügbar. tom

www.arai.de

