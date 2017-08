Heavy Metal: Big Bikes auf der Insel

Die Ostsee-Insel Fehmarn lockt auch in diesem Jahr, mittlerweile zum 24. Mal, wieder Biker auf die Sonneninsel. Susanne Skerra leitet „Wissers Hotel“ und organisiert mit ihrem Team das einmalige Insel-Event „Fehmarn Days of American Bikes“ auf dem historischem Marktplatz im Zentrum Burgs direkt vor ihrer „Haustür“.

Dort treffen sich vom 25. bis zum 27. August hunderte Motorradfahrer und werden wieder das tolle Wochenendprogramm mit etlichen Live-Bands genießen. Am Freitag beginnt das Treffen um elf Uhr mit der Begrüßung der Gäste, die bis spät Abends mit Live-Musik verwöhnt werden. Nach einem Frühschoppen starten am Samstag wie in den Vorjahren hunderte Zweiräder zu einer Ausfahrt über die Insel. Begehrtes Ziel der Tour wird wieder der Marktplatz in Burg sein, denn dort startet Abends die große Party mit Musik und tollen Showeinlagen. Sonntags findet um elf Uhr ein Frühschoppen statt, Bikergottesdienst und weitere Programmpunkte lassen das kultige Event ausklingen. Infos unter www.wissers-hotel.de

Text: Wilfried Johst, Fotos: pt

Bewertung auswählen Mangelhaft Ausreichend Befriedigend Gut Sehr gut Noch keine Bewertungen vorhanden