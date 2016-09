Saison-Krönung: Herbsttreff bei Börjes

Auch in diesem Jahr haben Börjes Bikers Outfit und Börjes American Bikes, Harley Davidson Vertragshändler Weser Ems zum Herbsttreff ein fettes Programm aufgestellt. Die Termine, die Ihr Euch merken solltet, sind der 17. und 18. September von jeweils 10 bis 18 Uhr auf dem Eisenhüttengelände in Augustfehn. Das absolute Highlight ist die Verlosung der umgebauten BMW K100. Am 18.09. wird unter notarieller Aufsicht der Gewinner gezogen. Heinz Diers hat das Motorrad liebevoll zum Cafe Racer umgebaut. Mit dem „Projekt Hospiz“ werden die umliegenden Hospizeinrichtungen unterstützt. Lose sind für fünf Euro im Laden bei Börjes Bikers Outfit in Augustfehn oder direkt bei Heinz Diers beim Herbsttreff erhältlich. In diesem Jahr wird es auch jede Menge Streetbike Aktion geben. Dirk Manderbach wird eine tolle Stuntshow auf diversen Motorrädern zeigen. Natürlich gibt es auch wieder einen Lagerverkauf und einen großen SSV sowie 20 Prozent Rabatt bei Börjes Bikers Outfit. Alle Harley-Davidson Interessenten warten schon gespannt auf die neuen 2017er Modelle. Es werden ausreichend Vorführmotorräder aus dem aktuellen Jahr und schon einige Modelle von 2017 zur Verfügung stehen, um eine geführte Probefahrt zu machen. BMW Freese aus Westerstede wird ebenfalls mit den neuen Maschinen vor Ort sein und Probefahrten anbieten. Selbstverständlich ist auch Royal Enfield aus Bad Zwischenahn wieder mit dabei. Wer zum Saisonabschluss sein Motorrad verkaufen oder ein Motorrad kaufen möchte, sollte die Gebrauchtmotorrad-Börse nicht verpassen. Jeder kann sein Motorrad an dem Wochenende kostenfrei zum Kauf anbieten, bitte morgens bei Börjes Bikers Outfit melden wegen der Platzzuweisung. Verschiedene motorradbezogen Stände sowie diverse Getränke- und Verzehrstände runden das Programm ab. Der Herbsttreff bietet die Gelegenheit für die vielen tausend Motorradfahrern noch einmal abschließend über die Motorradsaison zu klönen. Infos unter www.dboerjes.de.

Text & Fotos: FH

