Für die Rallye-Reise: AJP zeigt PR7 650

Ein Motorrad für die lange, harte Offroadtrips? Eines, bei dem man nicht alle 500 Kilometer das Öl wechseln oder Betriebsstunden zählen muss? Im Dezember will die portugiesische Marke AJP die PR7 rausbringen – ein sehr sportlicher Mix aus Enduro und Reise-Enduro.



Als Antrieb der neuen Reise-Rallye-Enduro dient der 650-Kubik-Einzylinder der SWM RS 650 R, der wiederum den älteren Husqvarna-Motoren entspricht und wie gehabt in Italien gebaut wird. Offen sollten mit dem wassergekühlten Vierventiler locker 50 PS drin sein, homologiert werden wohl etwas weniger Pferdchen. Die genauen Wartungsintervalle sind noch nicht bekannt, allerdings sollen bei der AJP Kilometer statt Betriebsstunden gezählt werden und der Motor voll alltagstauglich sein.

Die PR7 verfügt über ellenlange Federwege von 300 Millimetern, Federbein und Gabel sind voll einstellbar. Ganz klassisch steht die AJP vorne auf einem 21-Zöller, hinten auf einer 18-Zoll-Felge. Dazu kommen eine dank Hecktank sehr schlanke Linie und ein erstaunlich geringes Gewicht: 165 Kilo inklusive 17 Liter Sprit sind eine Ansage für eine verkleidete 650er – quasi der Gegenentwurf zu den aktuellen Reiseenduros mit 230 Kilo und mehr auf den Rippen.

Der auf der Intermot ausgestellte Prototyp machte einen wertigen Eindruck und verfügte - sehr cool - über ein großes Tablet als Roadbook-Ersatz. Ab Dezember soll das gute Stück für rund 10.000 Euro in Deutschland zu haben sein. Den Verkauf übernimmt Crossover Cycles in Olpe, ein nettes Team mit viel Offroad-Erfahrung.

