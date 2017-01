Schlamm-Kur: Zubehör Honda CRF 1000L

Unsere Dauertest-Twin ist inzwischen gut eingefahren. Nach 14000 Kilometern war es Zeit, sie mit etwas Zubehör aufzurüsten und mit dem harten Leben zu konfrontieren.

Cros sstrecke, Sandwege und Bachfurten sind vielleicht nicht die Kernkompetenzen der Abenteuer-Honda, aber wenn sie will, kann sie sich auch mit halb so schweren Sportenduros balgen. Ein paar sanfte Modifikationen schaden hier allerdings nicht.

Auffälligste Maßnahme ist der vorzüglich gearbeitete Motorschutz der italienischen Manufaktur Only Bike. Fünf Millimeter geschweißtes Aluminium packen der Twin zwar fünf Pfund zusätzlich unter die Rippen, ergeben aber einen schicken Panzerschrank für den Reihenzweier. Kostenpunkt: 480 Euro plus Versand (DCT-Variante: 500 Euro).

Zwei Kilo davon macht das Remus-Rohr wieder wett, das für 399 Euro ein schlankeres Heck mit dezent zornigem Klang vereint. Weitere 1200 Gramm sparen die Soziusrasten, die sich offroad ohnehin nur störend in die Waden drücken.

Statt d es Dekor-Bügels samt Zusatzlampen montierten wir Touratechs schlankeren aber kaum leichteren Edelstahl-Schutzbügel (199,90 Euro). Bei vollem Ausnutzen der Federwege verewigt sich der Bügel allerdings im Vorderrad-Kotflügel.

Auch an Touratechs Fernreise- Fußrasten („Works“, 119,95 Euro) fanden wir was zum Meckern. Die riesigen Krallen bieten zwar perfekten Halt, aber zwei Zentimeter weniger würden es auch tun, ohne das Fußeln zu erschweren. Egal: Zusammen mit der 20-Millimeter-Le nkererhöhung (44,90 Euro) ergibt sich ein perfekter Offroad-Arbeitsplatz.

Dem ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass die Sturzprobe weiter aussteht. Vielleicht hat auch Contis Stollenklassiker TKC 80 seinen Anteil, der auf trockener Straße überraschend gut mit der Twin harmoniert. Mit reduziertem Luftdruck fühlt sich die CRF damit sogar auf Crossstrecke und Sandwegen zu Hause. gig