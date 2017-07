Reiseendurofestival 2017: Matsch und Musik – noch Plätze frei

Mitte August mit der Reiseenduro mal richtig durch die Pampe tollen, das Motorrad in Cross- und Endurosektionen besser kennenlernen. Ganz ohne Stress, für einen guten Zweck. Und abends bei Livemusik richtig abfeiern – das Reiseendurofestival in Vosswinkel hat für 2017 nochmal zugelegt. Vier Plätze sind für unsere Leser noch zu haben.



Was im letzten Jahr als feine Idee Enduroverrückter begann, hat in diesem Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Für den wohltätigen Zweck geht es am 11. und 12. August wieder auf die Crosstrecke im sauerländischen Vosswinkel. Hier können Anfänger und Dickschifffahrer in Ruhe üben und auf Wunsch auch unter fachkundiger Leitung des Crone-Enduro-Teams die Grundlagen des Offroadfahrens lernen.

Damit nicht genug: Wer sein Zelt auf dem Gelände aufschlägt und über Nacht bleibt, darf sich auf eine echte Sause gefasst machen – vier Livebands rocken das Reiseendurofestival.

Noch vier Plätze sind für unsere Leser reserviert, einfach bis zum 15. Juli eine Mail an info@reiseendurofestival.de senden und sich mit dem Kennwort "Till" anmelden. Wenn ihr dann noch einen der begehrten Plätze ergattert habt, meldet sich das Reiseenduroteam bei euch. Ab 49,50 Euro geht es los, der gesamte Erlös wird an gemeinnützige Projekte in der Region gespendet.



Infos im Überblick:



Wo?

Gelände des MCC Vosswinkel in Arnsberg, NRW

Was?

- zwei halbe Tage Fahrspass in für Reiseenduros hergerichteten Sektionen

- Einsteigerkurse, begleitet von Teammitgliedern von Crone Enduro

- Anfängerplatz, Übungstrecken, Endurotrails, Crosspiste sowie jederzeit und optional: Endurobereich für Könner

- Freitag-Abend, Party mit Live- Rockmusik. vier Livebands, Lagerfeuer und optional Grill- und Getränke-Service

- optional Frühstück und Mittagsimbiss im Clubheim, bitte bei der Anmeldung dazu buchen!

- ausreichend Übernachtungs- und Abstellmöglichkeit für Zelten, Trailer, PKW, Wohnmobile usw.

Kostet?

49,50 Euro – Erlöse werden komplett für wohltätige Zwecke gespendet