Enduro-Kult: 400 000 Zuschauer in Le Touquet

Mit einer großen Besucherzahl ging die Enduropale du Touquet Anfang Februar über die Bühne: 400000 Zuschauer und über 2000 Aktive verwandelten Le Touquet in die Hauptstadt des Offroad-Sports. Nach über 42 Veranstaltungen bietet die Enduropale mit Klassikern, Junioren, Quads und dem legendären Hauptrennen am Sonntag Vollbedienung über das ganze Wochenende. Auch der dreimalige Gewinner Adrien Van Beveren ging auf Yamaha an den Start. Den Sieg verpasste der Dakar-Vierte nur knapp hinter dem Belgier Daymond Martens, ebenfalls Yamaha. Den dritten Podiumsplatz sicherte sich Richard Fura auf Honda .

Der britische Dakar-Sieger Sam Sunderland hüpfte mal eben über den Kanal, um sich das Rennen anzusehen. Er zollte vor allem Adrien Van Beveren Respekt dafür, dass der so kurz nach der Dakar schon wieder für ein komplett anderes Rennformat an den Start ging. Infos unter www.enduropaledutouquet.de.

AG