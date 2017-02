Startklar: Meldung für ADAC-Nachwuchsklassen

Der ADAC bietet mit dem Mini-Bike-Cup und dem Pocket-Bike-Cup jungen Piloten den Einstieg in den Rennsport. Auf den Pocket-Bikes gehen sechs- bis zehnjährige Nachwuchsfahrer an den Start. Piloten zwischen acht und 14 Jahren gehen auf den Mini-Bikes an den Start. Eine Meldung ist jeweils noch bis zum 12. Februar für 600 beziehungsweise 800 Euro möglich. Der Rennkalender wuchs um eine Veranstaltung auf dem Sachsenring auf zehn Rennen. Die Saison beginnt mit einem dreitägigen Einführungslehrgang vom 21. bis 23. April in der Motorsport Arena Oschersleben, bei dem sich die Nachwuchsfahrer mit ihren Motorrädern und der Strecke bekannt machen können. Infos unter www.adac-motorsport.de.

