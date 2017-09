Kamera und Headset in einem: Sena 10C im Test

Hier steckt viel drin: Das Sena 10C wiegt 90 Gramm und ist zwar durchaus groß geraten, aber bietet auch einen riesigen Funktionsumfang: Fotografie mit 3,5 Megapixeln, Videoaufnahmen (1080p) samt Kommentar, UKW-Radio und über Bluetooth 4.1 auch Späße wie Telefonie, Intercom für bis zu vier Mitfahrer und Navigation – im Grunde baut Sena hier ein vollwertiges Bluetooth-Headset mit integriertem Videosystem. Kostenpunkt: 400 Euro.



Die Montage ist einfach. Die Akkulaufzeit je nach Nutzung sehr hoch, bis zu 17 Stunden Sprechdauer verspricht Sena. Alle Funktionen lassen sich leicht bedienen, in wenigen Stunden ist man mit dem System per du. Der Kopfhörer-Sound ist gut und ausreichend laut, allenfalls fehlt ein wenig Fülle. Besonders gut gefallen hat uns, dass das Sena eines der wenigen Headsets mit vernünftigem UKW-Radioempfang ist. Nicht so schön: Die Abdeckkappe der Kameralinse hat keine Sicherung – nach einem Tag war sie futsch.





Zwar kommt das Sena bei der Videoproduktion nicht ganz mit topaktuellen Action-Cams mit, aber die Ergebnisse sind absolut Youtube-tauglich. Und: Man kann die eigenen Fahraufnahmen bequem über das Helmmikro kommentieren und sogar Musik einspielen.

Alles kinderleicht und qualitativ völlig in Ordnung. Wichtig: Auf der Straße kann die Filmerei rechtliche Probleme mit sich bringen.





In der Praxis haben wir die Videofilmerei wenig genutzt und uns vor allem über die gute Qualität der übrigen Funktionen gefreut. Wer also in allererster Linie ein gutes Headset und als Bonus eine brauchbare Action-Kamera möchte, der liegt hier richtig. Gibt's bei www.sena.com.

Wir haben auf der Rennstrecke testweise ein Motovlog der neuen Yamaha YZF-R6 erstellt, das ihr euch hier und auf unserem Youtube-Kanal anschauen könnt.