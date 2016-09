Regeländerung: A2-Drossel bald mit 95-PS-Regel?

Der Stufenführerschein A2 soll geändert werden. Bislang reichte es in Deutschland, dass ein Motorrad für die A2-Klasse auf 48 PS gedrosselt wird – eine gedrosselte BMW S 1000 RR ist also A2-tauglich. Im EU-Ausland gilt zudem, dass das Basismotorrad ungedrosselt nicht mehr als 95 PS haben darf, weshalb beispielsweise Kawasaki seine Z800 oder auch Triumph seine Street Triple in speziellen 95-PS-Versionen anbieten.

Diese 95-PS-Regel soll nun auch in Deutschland übernommen werden, A2-Inhaber genießen bis zu einem bei Redaktionsschluss noch nicht bekannten Stichtag Bestandsschutz. Entschieden wird über die Reform Ende September.

