Doktorspieler: Valentino Rossi The Game

Valentino Rossi ist sehr umtriebig, neben der MotoGP hat die 46 irgendwie noch Zeit für eine Motorsport-Akademie, fährt mit Autos Driftrennen und Rallye. In diese benzingetränkte Welt können nun auch Videospieler eintauchen.

Von einem Event zum nächsten hetzen – so ähnlich stellt man sich des Doktors Leben vor, nachdem man „Valentino Rossi The Game“ des renommierten Software-Studios Milestone gedaddelt hat. Neben gut spielbaren Flattrack-Rennen auf Supermotos, der R1M in Misano und Auto-Modi (z.B. Driften mit dem Mustang, Rallye mit dem Fiesta) gibt es auch alle Fahrer, Teams und Strecken der MotoGP-Weltmeisterschaft 2016, inklusive des neuen Red Bull Ring in Österreich. Ziusätzlich stehen 125er, 250er und 500er bereit, dazu mehrere historische Kurse und ein umfangreicher Story-Modus.

Wir haben das Spiel für euch angezockt: Die technische Umsetzun g ist wie immer bei Milestone solide. Flüssige Grafik und brauchbarer Sound reißen bei unserer PS4-Version zwar nicht vom Hocker, aber meckern kann man nicht. Wirklich gut gelungen ist die Umsetzung der Motorrad-Modi, hier macht das Heizen wegen der sauberen Steuerung und guter Fahrphysik viel Spaß. Sehr cool: Die Darstellung der Ideallinie und die In-Helm-Kamera. Die Auto-Modi hingegen kommen beim ersten Anspielen ein wenig ungelenk daher, Motorradfans sollten sie eher als Bonus sehen.

Insgesamt ist „Valetino Rossi The Game“ ein feines und umfangreiches Gesamtpaket, durch seine Abwechslung eine gute Wahl für Gelegenheitszocker und wegen des großen Umfangs ein Muss für Rossi-Fans. Denn tiefer kann man kaum in die gaskranke Welt des Doktors eintauchen. Gibt’s für PS4, Xbox One, WindowsPC/Steam. til