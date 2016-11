JungeSzene: Traumfänger

Lange Jahre träumte Luca vom A1-Führerschein und einer eigenen Maschine. Letztes Jahr war es endlich soweit.

„Ich heiße Luca, bin 16 Jahre alt und besuche die zehnte Klasse eines Gymnasiums. Schon als kleines Kind teilte ich mit meinem Vater die Begeisterung für Motorräder. Jedes Jahr besuchte ich die Motorrad-Messe in Dortmund. Dort träumte ich immer davon, endlich selbst fahren zu dürfen, obwohl es damals noch Jahre bis zu meinem Führerschein dauerte.

Doch seit einem Jahr ist aus dem damals noch weit entfernten Traum Wirklichkeit geworden. Nun darf ich mich stolzer Besitzer einer Yamaha WR 125 R nennen. Jetzt bin ich täglich auf dem Motorrad unterwegs.

Meine Yamaha und den Führerschein habe ich selbst bezahlt, jedoch unterstützen mich meine Eltern bei dem Kauf von Schutzkleidung, Ersatz- und Verschleißteilen. Dafür bin ich sehr dankbar.

In den Sommerferien war das Reiseziel von mir und meinem besten Freund, der eine Honda CBR 125 fährt, die Ostsee. Natürlich war uns kein Weg zu weit und wir fuhren die 530 Kilometer aus Ennepetal nach Fehmarn ab. Als wäre die lange Strecke nicht genug für unsere 15-PS-Motoren, regnete es die letzten 300 Kilometer. Natürlich erreichten wir unser Ziel nach etwa sieben Stunden fahrt und zwei Tank-Stopps trotzdem. Auf der Insel verbrachten wir eine unvergessliche Zeit, die zu schnell verging und am Ende der Ferien ging es die gleiche Strecke zurück. Insgesamt war die Reise eine einzigartige Erfahrung mit viel Spaß und Freude.

Am nächsten Wochenende startet die nächste Tour zur Mosel. Ich kann nur allen empfehlen, setzt euch auf ein Motorrad und nehmt am besten ein paar Freunde mit – und schon erlebt ihr unvergessliche Momente.“

Luca Huben

