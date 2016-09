JungeSzene: Jüngster Weltumrunder

Mit 16 brach Mike Schram zur Weltumrundung auf dem Motorrad auf, nach knapp vier Jahren ist er zurück.

Der Australier Mike Schram fuhr in den letzten dreieinhalb Jahren rund 120 000 Kilometer mit dem Motorrad um die Welt, dabei ist er gerade mal 20 Jahre alt. Er gilt als jüngster Biker, der die Erde umrundet hat. Zusammen mit seinen Eltern brach er 2012 auf einer Yamaha XT660R an der Südostküste Australiens auf und durchquerte 53 Länder.

„Am besten hat mir Mexiko gefallen wegen der Kultur und den Menschen, aber auch Norwegen ist Spitze wegen der landschaftlichen Schönheit“, berichtet Mike. „Ganz besondere Eindrücke hat auch Kasachstan hinterlassen, denn hier triffst du manchmal auf Tausenden von Kilometern keine Menschenseele.“ Neben den schönen Momenten gab es natürlich auch einige Schrecksekunden, etwa als er in Kanada nur mit Geschick und Glück den Zusammenstoß mit einem Elch vermeiden konnte, oder als sich in Honduras vier Lastwagen gegenseitig überholten und ihm als eine Wand entgegen kamen. In Kirgisistan hatte er sogar einen Zusammenstoß mit einem Auto – zum Glück ohne Personenschaden.

Körperlich musste Mike unter anderem in Indien und Myanmar einstecken: Salmonellen und Lebensmittelvergiftungen, ein Biss einer Giftspinne, taube Arme und Beine – er überstand die Probleme zum Glück und spricht lieber über die positiven Erfahrungen. „Am besten hat mir gefallen, wie freundlich viele Menschen zu uns waren“, erzählt er. „Für mich steht fest, dass die Leute in den armen Ländern oft sehr glücklich wirken. Es gibt dort einen besseren Zusammenhalt und eine ausgeprägte Gastfreundschaft, etwa in Südost-Asien und Mittelamerika. Mir war nicht klar, wie wichtig Menschen auf einer Reise sein können.“

Wieder angekommen, ist er weiter vom Reisefieber gepackt. Gerade baut Mike eine Werkstatt samt Shop für Reisebikes auf. Wegen seiner guten Erfahrungen auf der Weltumrundung vertreibt er da auch Reifen von Avon. Die vorderen Reifen, Distanzia und Trailrider, hielten rund 35 000 Kilometer, die hinteren rund 25 000 Kilometer.

Infos unter www.earth-roamers.blogspot.co.uk oder www.nomad-adv.com.

