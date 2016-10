Africa Twin im Kreuzfeuer? KTM bringt 1090 Adventure und Adventure R

Nun wird klar, warum die 1050 zuletzt so günstig zu haben war: KTM bohrt die kleine Adventure leistungsmäßig auf und greift mit neuer Hardware direkt die Africa Twin an. Konkret wurde jetzt aus der 1050 Adventure mit 1050 Kubik und 95 PS die 1090 Adventure mit 1050 Kubik, 125 PS und rund 230 Kilo Leergewicht.

Die Geländequalitäten der Honda waren wohl auch ein Grund, der asphaltorientierten Adventure noch eine geländegängige R-Version an die Seite zu stellen, die mit längeren Federwegen und großen Drahtspeichenrädern ziemlich genau die entsprechenden Komponenten der Honda kopiert. Wir sind jedenfalls tierisch gespannt, wie gut die kleine R funktionieren wird – denn Offroad, das können die Österreicher bekanntermaßen besonders gut. Mehr Infos zu den neuen KTMs gibt's in der neue NEWS – ab 13. Oktober am Kiosk oder in unserem Shop.